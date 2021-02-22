السودان.. إصابة "البشير" بـ"كورونا"

نُقل لمستشفى خاص في الخرطوم

نقلت "الشرق" عن مصدر رسمي سوداني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أصيب بفيروس كورونا.

وبين المصدر أن "البشير" موجود حالياً في أحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت الأربعاء الماضي، أن "البشير" نُقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية؛ استدعت نقله إلى المستشفى.

6

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 04:46 PM

نُقل لمستشفى خاص في الخرطوم

السودان.. إصابة "البشير" بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 4,029

نقلت "الشرق" عن مصدر رسمي سوداني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أصيب بفيروس كورونا.

وبين المصدر أن "البشير" موجود حالياً في أحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت الأربعاء الماضي، أن "البشير" نُقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية؛ استدعت نقله إلى المستشفى.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021