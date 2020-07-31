بسبب كورونا.. إغلاق مسلخ بالمجاردة وإلغاء الحجوزات

البلدية دعت الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى

كشفت بلدية محافظة المجاردة، إلغاء الحجز الإلكتروني لاستقبال الأضاحي منذ أمس الأول، وإغلاق استقبالها في مسلخ البلدية.

وقالت: يرجع ذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وقد تم تطبيق البرتوكولات الصحية، وعزل المصابين، وفحص بقية العاملين.

ودعت البلدية الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.