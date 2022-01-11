للحوامل المصابات بالسكري.. نصيحة من "سعود الطبية" لحماية قلب طفلك

"العمران": معظم العيوب تحدث للجنين بسبب "مشكلات مبكرة قبل الولادة"

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى الأطفال، إمكانية تقليل احتمالية إصابة الجنين بالعيوب الخلقية في القلب لدى الحوامل المصابات بداء السكري قبل الحمل عن طريق التحكم الدقيق في مستوى سكر الدم قبل فترة الحمل وفي أثنائها، وألا تتسبب الإصابة بالسكري أثناء الحمل "السكري الحملي" في زيادة خطر حدوث عيب خلقي قلبي لدى الجنين.

وأوضح استشاري أمراض القلب للأطفال بالمدينة الدكتور خالد العمران، أن عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال، عيب في بنية القلب أو الأوعية الدموية الكبيرة الموجودة عند الولادة، وتعتمد العلامات والأعراض على نوع العيب الحاصل، مشيراً إلى أن معظم عيوب القلب الخلقية تنجم بسبب المشكلات المبكرة التي تحدث في أثناء فترة نمو قلب الجنين قبل الولادة.