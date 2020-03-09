المملكة تندد بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني

مؤكدة رفضها واستهجانها للعمل الإرهابي الجبان

أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة العربية السعودية بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وأكدت الخارجية رفض المملكة واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.

وزارة الخارجية

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 05:29 PM

مؤكدة رفضها واستهجانها للعمل الإرهابي الجبان

المملكة تندد بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة العربية السعودية بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وأكدت الخارجية رفض المملكة واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.

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وزارة الخارجية

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