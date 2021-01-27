"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية

انتهت بنجاح وتم إسعاف ونقل جميع المصابين بعد إخلاء المبنى

نفذ مستشفى الملك سلمان التابع للتجمع الرياض الصحي الأول، صباح اليوم، فرضية حريق بمبنى المستشفى الرئيس بالمغسلة الطبية، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، وبحضور قيادات التجمع الرياض الصحي الأول وقسم السلامة بالمستشفى.



وجرى تنفيذ الخطة بفرضية حريق في المغسلة الطبية؛ ما نتج عنه عدد من الإصابات، وانتهت الخطة بنجاح، حيث تم إسعاف ونقل جميع المصابين بعد إخلاء المبنى وفق الخطط المتبعة.



وبينت إدارة السلامة أنه فور اكتشاف الحريق قامت بتفعيل الخطة الخاصة بالكوارث والحريق بإخلاء جميع الحالات لمنطقة الفرز خلال مدة قصيرة، وباشرت إخلاء المرضى المنومين في الأقسام حتى وصلت آليات الدفاع المدني، والتي عملت على فرضية إخماد الحريق، وأخلت المحتجزين وأمنت سلامة الموقع.



يأتي ذلك حرصاً من إدارة المستشفى على سلامة المرضى والعاملين والزوار بالمستشفى، وبهدف قياس جاهزية الجهات المشاركة في التدخل السريع فور وقوع الحادث، ومدى التزامها بخطط الطوارئ والأزمات المتعارف عليها، وتدريب العاملين في المستشفى على مهامهم ومسؤولياتهم في عمليات الإخلاء، وتعريفهم بأماكن مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وأماكن الإيواء، لحين وصول الفرق المشاركة.



وتأتي الفرضية ضمن جملة من الخطط الطوارئ المطبقة والمجدولة على مدار العام، والتي تباشرها إدارة السلامة والنقل الاسعافي بهدف رفع سقف جاهزية الاستعداد لأي طارئ وسعياً لاستمرارية مفاهيم السلامة.