78 جواداً مسجلاً.. "سباق حائل الـ 11" يتهيّأ للانطلاق غداً

خمسة أشواط جميعها على مسافة 1600م.. أولها "لم تربح"

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً، حفل سباقه الحادي عشر للموسم الحالي 1442هـ، على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر التبيناوي؛ أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 78 جواداً، مشيراً إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط، جميعها على مسافة 1600م لكل شوط.

وأضاف: "الشوط الأول خُصص للدرجة (لم تربح)، والشوط الثاني خُصص لمفتوح مواليد 2018م، بينما خُصص الشوط الثالث لمفتوح مواليد 2017م، أما الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس فمفتوح الدرجات".