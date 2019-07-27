نيابة عن الملك.. "منصور بن متعب" و"تركي بن محمد" يشاركان في تشييع "السبسي"

خلال مراسم العزاء للرئيس الراحل والتي أقيمت في قصر قرطاج بالعاصمة تونس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شارك الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليوم، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ونقل الأميران، خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بحضور عدد من رؤساء الدول، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وللشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.