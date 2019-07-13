24 ألفًا يتوجهون للحج من المحافظات اليمنية كافة

بما فيها القابعة تحت سيطرة الحوثيين

ينطلق خلال الأيام المقبلة نحو 24 ألف حاج من محافظات الجمهورية اليمنية كافة، بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين لأداء مناسك الحج، وسط ترتيبات من الجهات الحكومية بالسعودية.

وأعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية الانتهاء من التجهيزات والترتيبات النهائية كافة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة واهتمام كبير وتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المساكن والتغذية والنقل، وفقًا للشروط والمعايير المتبعة كل عام، التي حققت بشكل كبير رضا ضيوف الرحمن.

وثمَّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني جهود السعودية، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقيادة وزارتَي الداخلية والحج والعمرة، وسفارة خادم الحرمين الشريفين، وكل الجهات ذات العلاقة، على تسهيل كل إجراءات الحجاج، ولاسيما اليمنيين.

وأشار "عطية" إلى أن وزارته سخَّرت كل إمكاناتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات، حتى يصل الحجاج، ويؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة.