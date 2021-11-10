"الوطنية للإسكان" توقِّع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال

بحضور ورعاية وزير "البلدية والإسكان".. ولتعزيز المعروض العقاري وزيادة أعداد الخيارات

وقَّعت "الوطنية للإسكان"(NHC) اليوم خمس اتفاقيات شراكة لتنفيذ أكثر من 2000 وحدة سكنية في ضاحية الجوان ومشروع المشرقية بمدينة الرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال، وتمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور ورعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. فيما تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز المعروض العقاري السكني، وزيادة أعداد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية.

وتأتي الاتفاقيات امتدادًا للجهود الوطنية للإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030)، وتعزيز المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة تملك الأُسر السعودية، بأسعار مناسبة، يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الاتفاقيات الخمس تأتي امتدادًا للشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، التي أثمرت تنفيذ وحدات سكنية بجودة وأسعار تنافسية لأهالينا من الأُسر السعودية، وذلك ضمن بيئة متكاملة، توفر معايير جودة الحياة، بما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري، ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، المهندس محمد البطي، أن الاتفاقيات تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها؛ لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء، توفر أكثر من 146 ألف وحدة، يتيحها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه في جميع مدن ومناطق السعودية.

وأشار "البطي" إلى مواصلة الجهود خلال الفترة المقبلة للعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ضمن مستهدفاتها لتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة التي سيصل إجماليها إلى 147 ألف وحدة لزيادة المعروض السكني في مدينة الرياض امتدادًا لما سبق طرحه، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).

وتضمنت الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع سكني جديد بضاحية الجوان شمال الرياض بالشراكة مع شركة تلال العقارية لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 700 ألف م2. ووقّع الاتفاقية من جانب "الوطنية للإسكان" الرئيس التنفيذي محمد البطي، ومن جانب "تلال العقارية" الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن البسام، وضمن المشروع نفسه وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة رتال للتطوير العمراني لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس أخرى، ومثَّل الشركة في التوقيع رئيسها التنفيذي يوسف الحمودي.

وامتدادًا للمشاريع السكنية الجديدة لزيادة المعروض السكني من الوحدات ضمن ضاحية الجوان شمال الرياض، تم توقيع اتفاقيتَين لتطوير مشروع "مرسية - المرحلة الثانية" لتوفير 850 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 300 ألف م2، إحداهما مع شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري التي مثلها رئيسها التنفيذي أسامة الخنيزي، والأخرى مع شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده ومثَّلها الرئيس التنفيذي سليمان الراشد.

وجاءت الاتفاقية الخامسة ضمن مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض، ووقَّعتها الوطنية للإسكان مع شركة الماجدية ممثلة في الرئيس التنفيذي للشركة عبدالسلام الماجد؛ لتنفيذ 144 وحدة سكنية من نوع شقق.