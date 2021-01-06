عملية جراحية ناجحة بمستشفى الولادة بخميس مشيط تستأصل ورماً يزن 915 جرامًا من مريضة

كانت تعاني من عدم الإنجاب لضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لمريضة لاستئصال ورم يصل وزنه إلى قرابة 915 جرامًا.

وقد كانت المريضة تعاني من عدم الإنجاب بسبب الورم الذي تسبب أيضاً بآلام في البطن نتيجة ضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة.

وتتمتع المريضة بصحة جيدة - ولله الحمد - وحالتها مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية.

وكان الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي عبدالله استشاري أمراض النساء والولادة، والدكتورة سارة الشقيقي أخصائية النساء والولادة، والدكتورة حياة أحمد طبيبة مقيمة نساء وولادة، وأخصائي التخدير الدكتور مازن، وفني التخدير علي القحطاني.

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06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 04:31 PM

كانت تعاني من عدم الإنجاب لضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة

عملية جراحية ناجحة بمستشفى الولادة بخميس مشيط تستأصل ورماً يزن 915 جرامًا من مريضة

بندر آل عوض

خميس مشيط

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تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لمريضة لاستئصال ورم يصل وزنه إلى قرابة 915 جرامًا.

وقد كانت المريضة تعاني من عدم الإنجاب بسبب الورم الذي تسبب أيضاً بآلام في البطن نتيجة ضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة.

وتتمتع المريضة بصحة جيدة - ولله الحمد - وحالتها مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية.

وكان الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي عبدالله استشاري أمراض النساء والولادة، والدكتورة سارة الشقيقي أخصائية النساء والولادة، والدكتورة حياة أحمد طبيبة مقيمة نساء وولادة، وأخصائي التخدير الدكتور مازن، وفني التخدير علي القحطاني.

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