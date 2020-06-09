إزالة تعديات على شارع فرعي بمكة واستدعاء المخالفين لتطبيق العقوبات بحقهم

"الزهراني": الفرق الميدانية رصدت تعدياً على مساحة إجمالية 400 متر مربع

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة؛ إزالة تعديات على شارع فرعي حكومي عبارة عن إحداثات مكونة من هناقر وشبوك في حي العوالي بمكة المكرمة أدت لإغلاق الشارع.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراض حكومية أو خاصة إضافة بأنه جار استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعدياً على شارع فرعي في حي العوالي بمكة المكرمة، حيث تم إزالة جميع الإحداثات التي تمت على الشارع بمساحة إجمالية 400 متر مربع.



وأشار إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة.