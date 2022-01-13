





2

6 دول في شرق البحر المتوسط استكملت تطعيم نحو 10% من سكانها

"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في الشرق الأوسط بـ13%

411

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".

وقالت المنظمة: 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط قامت بتطعيم نحو 10% من سكانها.

وأضافت أن حالات الإصابة بـ"كورونا" زادت 89% في الشرق الأوسط بأول أسبوع من يناير الحالي.

وأشارت "الصحة العالمية" إلى أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط؛ إلا أن الوفيات انخفضت بـ 13%.