من العلاج بالأعشاب إلى الجوائز النقدية.. أحدث 5 خرافات عن "كورونا"

هذه المرة نشرها رؤساء وعلماء وضباط استخبارات

من مزاعم رئيس إفريقي عن علاج مصابي "كورونا" بالأعشاب، إلى خدعة الجوائز النقدية لـ"مساعدة" المتضررين مالياً من تفشي فيروس "كورونا"، يرصد تقرير أحدث 5 خرافات وأخبار مزيفة بشأن "كورونا"، والتي انتشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام.

جوائز نقدية برعاية مشاهير

وحسب فرق تدقيق الحقائق بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، انتشرت الآلاف المشاركات على "فيسبوك" تعرض جوائز نقدية ضخمة لـ"مساعدة" المتضررين مالياً من تفشي فيروس "كورونا".

وعلى الرغم من أن المسابقة مزيفة بشكل واضح، إلا أنها انتشرت وتم تداولها على الموقع بعدة لغات.

وتستغل هذه المسابقة أسماء المشاهير ومن أبرز أمثلتها تلك التي تتضمن لقطات فيديو أو صوراً للممثل دواين جونسون، الذي يلقب بالصخرة، وهي في الحقيقة مقاطع وصور ليست ذات صلة.

وتتم دعوة المشاركين لاختيار "جائزة" من قائمة تتوافق مع الحرف الأول من أسمائهم. وقد ترك بعض الناس تفاصيل حساباتهم المصرفية في التعليقات، وطلب البعض الآخر مساعدة مالية.

وكان الأكثر تداولاً يتضمن رابطاً يدعو الناس لـ"الحصول على جوائزهم"، ويبدو أنها عملية احتيال، ويُظهر مقطع فيديو في أحد المنشورات شخصاً يتعامل مع أكداس من المال، وقد حقق هذا المقطع أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

ويقول وليام ميتشل، الذي صنع الفيديو الأصلي باستخدام مال مزيف لقناته على يوتيوب، لـ"بي بي سي" إن هذا المقطع استُخدم من دون علمه.

أعشاب الرئيس

كانت منظمة الصحة العالمية واضحة في نصيحتها بأنه لا يوجد حالياً عقار متاح يمكن أن يقي من كوفيد 19 أو يشفي منه.

ومع ذلك، كشف رئيس مدغشقر أنديرى راجولينا، النقاب عما زعم أنه "علاج وقائي" هذا الأسبوع.

ويباع هذا المنشط العشبي باسم كوفيد العضوي Covid-Organics، وهو مشتق من الأرتيميسيا، وهو نبات يحتوي على مكون يستخدم، مع نباتات أخرى، في علاج الملاريا.

وقال "راجولينا": إن العقار خضع لاختبارات، وزعم أنه عالج شخصين في مدغشقر، تلك الدولة الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشرقى لأفريقيا.

ولم يكن هناك أي دليل على ذلك، ولم يصدر أي بحث علمي يتحدث عن اختبار فعاليته ضد كوفيد 19.

ويُجري معهد ماكس بلانك في ألمانيا تجارب لاختبار فعالية الأرتيميسيا ضد فيروس كوفيد-19، ولكن لم تنشر حتى الآن نتائج هذه التجارب.

وتقول جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها شرعت في إجراء بحوث عن فعالية هذا النبات.

أسطورة قشور البرتقال

حصل مقطع فيديو يوصي المصابين بفيروس "كورونا" باستخدام الماء الساخن، وقشور البرتقال، ومرهم يطلق بخار المنثول (أشبه بالفكس) واستخدامه لقتل البكتيريا والتخلص من "جميع السموم"، على أكثر من 1.6 مليون مشاهدة على موقع مشاركة الفيديو "تيك توك" قبل أن يتم إخفاؤه.

وقد أعيد نشر المقطع بالفعل في حساب مشهور في إنستجرام، حيث شاهده مليون شخص مرة أخرى قبل إزالته.

ولا يوجد دليل على أن الماء الساخن أو الفواكه الحمضية يمكن أن تقي من فيروس "كورونا" أو تعالجه، فاستنشاق البخار الساخن، كما هو موصى به في الفيديو، يمكن أن يكون خطيراً للغاية وليس هناك دليل على فعاليته.

لقاح الإيدز بريء من "كورونا"

وانتشرت مقابلة مع عالم حائز على جائزة نوبل، يقترح فيها أن فيروس "كورونا" قد نشأ في مختبر، على نطاق واسع في موقع "فيسبوك".

فقد زعم لوك مونتانييه، المكتشف المشارك لفيروس HIV المسبب لنقص المناعة البشرية (أو مرض الإيدز)، في مقابلة على شاشة التلفزيون الفرنسي الأسبوع الماضي أن الفيروس أطلق عن طريق الخطأ من مختبر في ووهان. وقال إن الفيروس هو نتيجة جانبية خلال بحث في لقاح للإيدز.

ومع ذلك، ورغم التكهنات المنتشرة على الإنترنت، يقول بول رينكون محرر الشؤون العلمية في "بي بي سي": "إنه لا يوجد دليل من أي نوع على أن فيروس سارس كوف 2 (الذي يسبب مرض كوفيد 19) خرج عن طريق الخطأ من مختبر".

ويشير التحليل العلمي للأدلة إلى أن الفيروس جاء من الحيوانات.

مؤامرة للتحكم في عدد سكان العالم

يزعم فلاديمير كفاشكوف، ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق في مقابلة على يوتيوب: أن تفشي وباء فيروس "كورونا" عالمياً هو صنيعة ما يسميها "قوى الظل العالمية"، في محاولة للحد من عدد سكان العالم.

ويقول كفاشكوف إن هناك دليلاً علمياً على أنه تم تخليق فيروس "كورونا" مختبرياً، ولكن العلماء وعلى نطاق واسع يستبعدون ذلك ويقولون إن تسلسل الجينوم يظهر أنه جاء من الحيوانات.

وقد حققت هذه المقابلة التي بُثت الشهر الماضي ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة، وتتواصل عملية مشاركتها وتداولها على "فيسبوك" بلغات مختلفة. وقد تُرجمت إلى اللغة الإنجليزية هذا الأسبوع.

كما حقق ظهور كفاشكوف متحدثاً عن الوباء في قنوات روسية أخرى على موقع يوتيوب مئات الآلاف من المشاهدات.