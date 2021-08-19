صافرة "الشمراني" تضبط مواجهة النصر والفيصلي.. و"السماعيل" للأهلي والحزم

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة مباريات اليوم الخميس من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى طواقم تحكيم سعودي. وسيدير لقاء الحزم مع الأهلي طاقم تحكيم محلي بقيادة حكم الساحة "محمد السماعيل". فيما يدير لقاء الفيصلي مع النصر طاقم تحكيم محلي أيضًا بقيادة حكم الساحة "ماجد الشمراني".