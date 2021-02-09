صحة مكة المكرمة تلتقي بقادة الفرق التطوعية

ضمن جهود الحد من انتشار كورونا

استعداداً لمواجهة أي تحديات صحية في ظل التطورات التي تحدث من تزايد أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19)حسب ما صرح به وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مؤخراً، عقدت إدارة التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الاثنين، اجتماعاً مع قيادات الفرق التطوعية الصحية التي تعمل تحت مظلة الشؤون الصحية؛ لمناقشة خطة التطوع في المرحلة القادمة في حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

واستهلت محاسن حسن شعيب، مديرة إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، الاجتماع بالتطرق إلى المحاور الرئيسية لتصميم وصناعة المبادرات في الوضع الراهن، مع حث قيادات الفرق التطوعية على توحيد الجهود مع الاحتفاظ بهوية كل فريق في المبادرات ذات القاسم المشترك؛ حيث سيتم تنفيذ هذه المبادرات في الأيام المقبلة من قبل الفرق التطوعية بإشراف ومتابعة من إدارة التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.