نظارة غاندي "في أغرب مكان".. وهذا ما حدث لمالكها عندما عَلِم بثمنها

ستُعرض في مزاد علني يوم 21 أغسطس الجاري

وجد أحد موظفي دار للمزادات في بريطانيا، نظارة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، في صندوق بريد المؤسسة؛ فيما ترك المرسل رسالة طلب فيها الاتصال به.

وقال العاملون في دار "إيست بريستول للمزادات" لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: إن رجلًا وضع النظارة في صندوق البريد الخاص بالدار يوم الجمعة الماضي، وإن أحد الموظفين اكتشفها بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال أندرو ستو، أحد العاملين في الدار: "التقط زميلي المظروف، وعندما فتحه وجد ملاحظة موجزة بالداخل تقول: هذه النظارات تخص غاندي، اتصل بي".

وأضاف: "قرأت الملاحظة، ثم واصلت عملي بشكل اعتيادي. وعند الظهيرة قلت: لنتصل بصاحب الرسالة ولْنَرَ ما هي القصة".

وتابع: "بعد بضع ساعات، كنا نُجري تحقيقنا بشأن النظارة، واكتشفنا أنها كنز تاريخي مهم للغاية. اتصلت بالرجل ثانية وقال لي: إذا لم تكن جيدة، فما عليك سوى التخلص منها".

وأردف قائلًا: "لكن عندما أخبرته أن قيمتها تساوي 15 ألف جنيه إسترليني، كاد أن يسقط عن كرسيه".

ويقول "ستو": إن النظارات احتفظ بها أحد أقارب مرسلها، الذي كان يعمل في جنوب إفريقيا، في الوقت الذي كان به غاندي في زيارة إلى البلد ذاته، وحدث ذلك بين عامي 1910 و1930؛ حيث الْتقى الرجلان وحصل العم على الهدية التاريخية.

وقد أهدى العم نظارة غاندي إلى أبنائه، وانتقلت من أبنائه إلى أحفاده، واستمرت في التنقل من جيل إلى آخر في العائلة إلى أن وصلت أخيرًا إلى صندوق بريد دار إيست بريستول للمزادات.

وقال "ستو": "هذه أشهر نظارة لدينا على الإطلاق، وأهم العناصر التاريخية التي وجدناها. إنها جزء حقيقي ومهم من التاريخ، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للمهتمين وللعالم أيضًا، فهي قطعة خاصة جدًّا".

وأضاف "ستو" أن النظارة يمكن أن تُباع بمبلغ "أكبر بكثير" من السعر المقدّر عند طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: "غاندي هو أحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخنا الحديث، وعندما تفكر به يفكر المرء في النظارات والشال والصنادل".

وستُعرض نظارة غاندي في مزاد علني عبر الإنترنت ليوم واحد فقط، في 21 أغسطس الجاري.