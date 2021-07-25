البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج

فشل المنتخب البرازيلي الأولمبي لكرة القدم في تجاوز نظيره ساحل العاج، وذلك بعد أن خيم التعادل السلبي بين الطرفين، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020.
بتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ساحل العاج صاحب المركز الثاني .

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25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 03:55 PM

البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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فشل المنتخب البرازيلي الأولمبي لكرة القدم في تجاوز نظيره ساحل العاج، وذلك بعد أن خيم التعادل السلبي بين الطرفين، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020.
بتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ساحل العاج صاحب المركز الثاني .

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