تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
الحالة تبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.