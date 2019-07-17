مهرجان العسل الدولي بالباحة يعرض "المورينجا"

أحد أندر الأنواع على الإطلاق

يعرض مهرجان العسل الدولي بالباحة، في نسخته الثانية عشرة، "المورينجا" أحد أندر أنواع العسل على الإطلاق.

وقال النحَّال صالح الغيلاني: "وجدت مهرجان العسل بالباحة فرصةً للمشاركة والتعريف بعسل المورينجا، الذي يستخرج من شجرة تتعدّد أسماؤها؛ تسمى "شجرة الرحمة، وشجرة اليسر، وغصن البان، والحبة الغالية، وشجرة الرواق"، وتتكيف مع أي بيئة، ولا تحتاج إلى مياه كثيرة سوى مياه الأمطار، بحيث تزرع في الجبال والصحاري.

وأضاف "الغيلاني" أن النحل الذي يتغذى على المورينجا يستغرق 21 يومًا للبدء في إنتاج أول خلية "الشمع"، كما أن صناعته مكلفة مقارنة بسعر بيعه، ويصل سعر الكيلو منه إلى أكثر من ألف ريال.