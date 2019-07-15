محرز حذرهم .. 12 قتيلاً وجريحاً في احتفالات الجزائريين بالفوز

عشرات الآلاف خرجوا في باريس ومدن فرنسية فرحاً بـ "محاربي الصحراء"

لقي 4 جزائريين مصرعهم وأُصيب 8 آخرون بحادث انحراف شاحنة خلال احتفالات فوز منتخب الجزائر، وتأهله إلى نهائي أمم إفريقيا، الأحد.

ووقع الحادث إثر انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين بسيدي عبدالعزيز بولاية جيجل، شرقي البلاد.

ووفق ما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية نُقل الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتوري بالميلية، حسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة الحادث بالأليم مع عبارة "رَبِّ ارحمهم" في إشارة إلى القتلى.

يُشار إلى أن احتفالات جزائرية صاخبة أعقبت تأهل "محاربي الصحراء" إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 29 عاماً، وهي المرة الأولى خارج الأراضي الجزائرية.

وتغلب منتخب الجزائر 2 / 1 على نيجيريا في نصف النهائي باستاد القاهرة الدولي، في وقتٍ متأخرٍ، الأحد، بهدفٍ رائع في الوقت القاتل للنجم رياض محرز.

ويخوض محاربو الصحراء المباراة النهائية أمام السنغال على الملعب ذاته في 19 يوليو الجاري.

وفي سياقٍ ذي صلة، طالب النجم الجزائري رياض محرز؛ من مشجعي منتخب الجزائر في فرنسا أن يحتفلوا بانتصارات فريق بلادهم بـ "احترام".

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: "أطلب من أنصارنا أن يحتفلوا باحترام، ومثلما شرّفناهم أتمنى أن يُشرفونا، هم أيضاً بالخارج".

وأضاف محرز: "هناك كثيرون يريدون استغلال مثل هذه الأوضاع للسباحة في المياه العكرة، وعليهم أن يعوا ذلك".

وكان عشرات آلاف الجزائريين قد خرجوا في باريس ومدن فرنسية أخرى للاحتفال بتأهل "محاربي الصحراء" إلى نهائي الأمم الإفريقية بعد فوزهم المُثير على منتخب نيجيريا.