موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الأمريكي حول "جريمة خاشقجي"

أكّدت دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به على المستويين الإقليمي والدولي

أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُود به الكونغرس الأمريكي، حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-.

وأكّدت، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به، على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية، مجددة ثقتها الكاملة بالقضاء في المملكة وبالإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.