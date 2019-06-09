"الجعيد" يقلّد "الشهري" رتبة عقيد بحرس الحدود

قلّد مساعد المدير العام للشؤون البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، اللواء حمد بن معيض الجعيد، مساعد مدير إدارة الصيانة البحرية العقيد عبدالله بن محمد الشهري، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبّر "الشهري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 10:45 AM

"الجعيد" يقلّد "الشهري" رتبة عقيد بحرس الحدود

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قلّد مساعد المدير العام للشؤون البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، اللواء حمد بن معيض الجعيد، مساعد مدير إدارة الصيانة البحرية العقيد عبدالله بن محمد الشهري، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبّر "الشهري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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