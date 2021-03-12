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أكد استمراره في دعم عمليات الجيش الوطني في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين

"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.