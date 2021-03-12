"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب

أكد استمراره في دعم عمليات الجيش الوطني في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.

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12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 08:36 PM

أكد استمراره في دعم عمليات الجيش الوطني في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين

"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.

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