بلدي القفل يوافق على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية

ناقش مشاريع المركز والتقى مدير المياه واستمع لاحتياجات الأهالي

وافق الاجتماع الرابع والستون للمجلس البلدي ببلدية مركز القفل، برئاسة رئيس المجلس حسين بن يحيى محنشي، على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية.



وتابع الأعضاء المجتمعون، ضمن جدول أعماله، وضع وتوزيع مشاريع البلدية للعام الجاري 1440هـ.



وعلى هامش الاجتماع التقى أعضاء المجلس مجموعة من أهالي وسكان مركز القفل وقراه، للاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم واحتياجاتهم من الخدمات وملاحظاتهم على أعمال نظافة البلدية، ودوّن الأعضاء ما استمعوا له من ملاحظات؛ لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.



كما ناقشوا وضع الحفريات في شوارع المركز وقراه، مطالبين بسرعة معالجة ذلك من بلدية المركز، والتقرير الربع السنوي للاطلاع على أهم الإنجازات وما تحقّق من توصيات، وما يزال منها قيد النظر والمعالجة.



ومن جهة أخرى عقد أعضاء المجلس البلدي، وبحضور رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، اجتماعًا مع مدير مكتب المياه بمحافظة صامطة المهندس هشام محمد حمزي؛ لبحث آلية تشغيل وضخّ المياه للمركز والقرى التي جرى الانتهاء من التمديد لها، وآلية معالجة أي تشوهات بعد انتهاء مشروع المياه.