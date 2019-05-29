بنتن والسديس يشكران القيادة على تدشين "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"

وزير الحج: يحمل 130 مبادرة شارك فيها ما يزيد على 32 جهة حكومية

رفع وزير الحج والعمرة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج "رؤية المملكة 2030".

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "لقد شرّف الله - عزّ وجلّ - هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين، بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وامتداداً لهذه الجهود دشّن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - برنامج خدمة ضيوف الرحمن ليتواصل العطاء في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم المناسك في راحة واطمئنان".

وأضاف الدكتور بنتن؛ أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن هو امتداد لإنجازات هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، مبيّناً أن البرنامج يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، ويحمل 130 مبادرة شارك في إعدادها وتنفيذها ما يزيد على 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص، يعملون جميعاً يداً واحدة ولهدف واحد هو خدمة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة البنية التحتية والمرافق والخدمات بأشكالها كافة وتوظيف التقنية في هذه المجالات.

وأفاد بأن البرنامج عمل في مرحلة الإعداد والتخطيط على أكثر من 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن تمثل رحلة الحاج والمعتمر "من الفكرة إلى الذكرى"، ويهدف إلى تقديم الخدمات كافة بشتى مجالاتها لضيوف الرحمن بجودة عالية، وإثراء تجربتهم من خلال تهيئة المواقع التاريخية والثقافية التي تزخر بها بلادنا ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق، وليعود إلى بلاده بعد أن منّ الله عليه بأداء المناسك بتجربة فريدة خالدة في ذاكرته.

كما رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تدشين برنامج (خدمة ضيوف الرحمن).

وقال: إن هذا البرنامج الموفق يأتي ضمن ما يقدمه ولاة الأمر - حفظهم الله - في هذه البلاد المباركة من تسخير الإمكانات والقدرات كافة للتيسير على ضيوف الرحمن، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم؛ مؤكدًا أن هذا هو ديدن الحكومة الرشيدة، ونهجها الذي بدأه المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لكون المملكة مهبط الوحي، وبلاد الحرمين الشريفين في العمل نحو تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم الرئيس العام حديثه بالدعاء لولاة الأمر بأن يحفظهم وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعلي بالحق كلمتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها وريادتها للعالمين العربي والإسلامي، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.