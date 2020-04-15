المسند عن "الماطرة" الربيعية: مستمرة في هطولاتها بهذه المواقع

قال: مركز المنخفض الجوي لا يزال يتمركز فوق أجواء السعودية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن مركز المنخفض الجوي لا يزال يتمركز فوق أجواء السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" الأربعاء: متوقع أن تكون الرياح مضطربة ونشطة وقد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الوسط والغرب، خاصة في المواقع المفتوحة للرياح.

وتابع تستمر اليوم الحالة المطرية الربيعية المتميزة، ومتوقع أن تؤثر خلال الـ 24 ساعة القادمة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية وشرقي #الرياض و #جازان #عسير #نجران، إضافة إلى #الربع_الخالي ودول الخليج العربي، وربما #الجوف #الحدود_الشمالية وشرقي #القصيم #حائل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، والحدود الشمالية).