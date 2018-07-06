الجماهير الهلالية تتمسك بصدارة مبادرة "ادعم ناديك"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن التحديث الجديد لمبادة ادعم ناديك والتي تم إطلاقها من قبل الهيئة العامة للرياضة قبل عدة أشهر في إطار خطة الهيئة الهادفة لتعزيز مداخيل الأندية المالية، وتمسك الهلال بصدارة الأندية، حيث سجلت جماهيره (٦٠.٠٣٧ مشتركاً لفئة ريال -٨٦٤ مشتركًا لفئة ١٠ ريالات - ٥٢٩ لفئة ٢٠ ريالاً -١٤٧٨مشتركًا لفئة ٣٠ ريالاً)، فيما حلت جماهير الاتحاد في المركز الثاني مسجلة (٤٣.٣٤٧مشتركًا لفئة ريال -٢٤٥٩لفئة ١٠ ريالات -٦٧١مشتركًا لفئة ٢٠ ريالاً - ١٨٨٠ لفئة ٣٠ ريالاً)، وجاءت جماهير النصر في المركز الثالث (٤٢.٣١١ مشتركًا لفئة ريال -٣٠٥ مشتركين لفئة ١٠ ريالات -٢٠٦ مشتركين لفئة ٢٠ ريالاً -٥١١ مشتركاً لفئة ٣٠ ريالاً)، وحلت الجماهير الأهلاوية في المركز الرابع مسجلة (٢٠.٨٨٧ مشتركًا لفئة ريال -٣٤٨ مشتركاً لفئة ١٠ ريالات -٨٣ مشتركاً لفئة ٢٠ ريالاً -٣٣٧ مشتركاً لفئة ٣٠ ريالاً) ، فيما جاء ترتيب بقية الأندية على النحو التالي: الشباب في المركز الخامس، الاتفاق في المركز السادس، أحد في المركزالسابع، التعاون في المركز الثامن، الرائد في المركز التاسع، الفيصلي في المركز العاشر، الفتح في المركز الحادي عشر، الباطن في المركز الثاني عشر، الفيحاء في المركز الثالث عشر، القادسية في المركز الرابع عشر، الوحدة في المركز الخامس عشر، الحزم في المركز السادس عشر.