ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الروسي لتأكيد استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي

بحثا التعاون بين السعودية وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين السعودية وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم تأكيد مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول، ونمو الاقتصاد العالمي.

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17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 08:29 PM

بحثا التعاون بين السعودية وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الروسي لتأكيد استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين السعودية وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم تأكيد مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول، ونمو الاقتصاد العالمي.

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