انتبهوا لأبنائكم.. 8 ساعات في سيارة مغلقة تنتهي بمقتل طفلين

في 2019 مات 35 طفلًا أمريكيًّا بهذه الطريقة البشعة

هل تصدق أنه في عام 2019 فقط، قُتل 35 طفلًا أمريكيًّا بطريقة بشعة، بعد تركهم ليختنقوا في سيارات آبائهم تحت درجة حرارة مرتفعة! وآخِر تلك الوقائع المأساوية، كان يوم الجمعة الماضي في حادثين منفصلين بولايتيْ نيو جيرسي ومسيسيبي، يفصل بين زمن حدوثهما ساعة واحدة فقط.

وحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية؛ فقد تم العثور على الطفلة، ميلياني لورانس، 22 شهرًا، ميتة يوم الجمعة، بعد أن تُركت في حافلة صغيرة كانت متوقفة في محطة قطار لايندنولد المحلية.. وعندما عُثر عليها كانت نافذة السيارة مكسورة، بعد أن ظلت الطفلة لأكثر من ثماني ساعات في درجة حرارة شديدة تصل إلى 35 درجة مئوية.

وقد وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث بعد مكالمة طوارئ 911 في حوالى الساعة 3.30 مساءً، وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث قبل الساعة 4 مساءً، وقال أفراد الأسرة: إن الطفلة اختنقت في السيارة بسبب الحرارة المرتفعة؛ لكن السلطات لم تعلن رسميًّا عن سبب الوفاة حتى الآن.

ونقلت "سي بي إس" عن والد الطفلة ناسي لورانس، أن ابنته في رعاية خالتها وزوجها؛ حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا، وعقب خروجه طالَبَ بحضانتها، حتى وقع الحادث.

ويروي الأب كيف تلقّى الخبر، ويقول: "عندما تلقيتُ الاتصال الهاتفي، اعتقدت أنها مزحة؛ ولكنني انهرت وفقدت عقلي عندما علمت أنها ماتت بالفعل"، ويتوجه لورانس بالحديث إلى خالة الطفلة، قائلا: "كيف تنسين أن هناك طفلًا يبلغ من العمر عامين يتسبب في الكثير من الضجيج في السيارة؟.. أنت قتلتِ ابنتي، أخذتها مني وقتلتها".

ونقل تليفزيون "دابليو بي في آي" عن شاهدة العيان "آشلي إيو" قولها: "لقد تحطم قلبي بالفعل.. فأنا لم أستطع الوقوف بالخارج بسبب درجة الحرارة العالية في المكان؛ فمَن يتخيل درجة الحرارة داخل سيارة مغلقة لمدة 8 ساعات".

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة كامدن أمس الاثنين: إن التحقيقات لا تزال مستمرة في واقعة مصرع الطفلة ميلياني لورانس، وظروف وملابسات ما حدث، ولم يتم توجيه أي اتهام حتى الآن.

أما الحادث الثاني؛ فقد وقع بعد ساعة واحدة فقط من الحادث الأول، على بُعد 900 ميل، وتحديدًا في مدينة بونفيل بولاية ميسيسيبي؛ حيث تم العثور على طفل -يبلغ من العمر 21 شهرًا- ميتًا في سيارة تقبع تحت درجة حرارة ملتهبة في موقف للسيارات أمام دار للرعاية.

وحسب سلطات مدينة بونفيل؛ فقد تم استدعاء رجال الشرطة حوالى الساعة 5 مساء الجمعة الماضي، وعند وصول الشرطة عثروا على الطفل ميتًا داخل السيارة، وكشفت التحقيقات أن الطفل ظل في السيارة عدة ساعات قبل أن ينتبه له أحد.

ونقل تليفزيون "دابليو بي في آي" عن صديقة أم الطفل المتوفى، أن الأم اعتقدت أنها تركت الطفل في دار رعاية صباح ذلك اليوم، ولم تدرك أن الطفل كان لا يزال في السيارة حتى نهاية اليوم.

وحسب سلطات بونفيل؛ لا يزال التحقيق مستمرًا، كما يفحص المحققون شرائط كاميرات المراقبة في مكان الحادث، ولم يتم توقيف أي شخص حتى أمس الاثنين.

ونقلت "سي بي إس" عن موقع مؤسسة "KidsAndCars.org" لرعاية الأطفال: أن عام 2019 شهد ارتفاع عدد وفيات الأطفال اختناقًا بعد تركهم في السيارات الساخنة، إلى 35 حالة وفاة هذا العام حتى الآن، مع تسجيل 10 وفيات في أغسطس.