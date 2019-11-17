"السعودية للكهرباء": فرق الصيانة تعمل لإصلاح الأعطال الناجمة عن السيول

تجاوباً مع تقرير "سبق" حول الأعمدة الآيلة للسقوط في "الليث"

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم الخدمة الكهربائية الموثوقة والآمنة للمواطنين السعوديين في كل محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن ما وثقه مواطنون حول وجود أعمدة كهرباء آيلة للسقوط جراء الأمطار في محافظة الليث هو أمر خارج عن إرادة الشركة.

وقال الشركة تفاعلاً مع تقرير نشرته "سبق" بعنوان "شاهد.. أعمدة كهرباء آيلة للسقوط جرّاء السيول بالليث تنذر بانقطاع التيار": "نفيدكم بأن الملاحظة المشار إليها حدثت جرّاء الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها قرية ذهب، وهو أمر خارج عن إرادة الشركة، وتم توجيه فرق الصيانة للموقع، ومعالجة الملاحظة".

وأضافت: "تؤكد السعودية للكهرباء التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لجميع المشتركين بكافة مناطق المملكة، وأن فرق الصيانة لديها تعمل على مدار الساعة لمجابهة وعلاج أي أعطال قد تحدث لا قدر الله".

وشددت الشركة على سعيها الدؤوب لتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، خلال جميع مراحل الخدمة الكهربائية.

ووثّق مواطن في قرية ذهب التابعة لمحافظة الليث؛ أعمدة كهرباء آيلة للسقوط، من جرّاء الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها القرية، حيث أظهرت صور التقطها مواطن في القرية عدداً من أعمدة الكهرباء آيلة للسقوط؛ ما ينذر بانقطاع التيار الكهربائي في حال لم يتم تدارك الوضع على وجه السرعة.

ووجّه المواطن نداءات إلى فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ للوقوف على تلك الأعمدة وإصلاح ما أفسدته السيول، لافتاً إلى أنها في أيّ لحظة قد تتعرّض للسقوط بعد أن جرفتها السيول الأخيرة قبل أيام عدة.

وطالب المواطن، المسؤولين، في فرع كهرباء المحافظة، بضرورة تأمين أعمدة الكهرباء قبل أن تتعرّض للسقوط وتتسبّب في فصل التيار الكهربائي عن عديدٍ من السكان بمن فيهم كبار السن والأطفال، الذين هم بحاجة ماسة إلى التيار دون غيرهم.