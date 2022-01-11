مستشفى فهد والعزيزية للأطفال ينفّذان حملة توعوية حول الجرعة التنشيطية بجدة

يستهدفان رفع المناعة التحصينية لدى المجتمع ورفع الوعي بأهمية اللقاحات

أطلق مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، حملة توعوية تثقيفية في أسواق جدة وداخل الأحياء للحثّ على أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا للوصول -بإذن الله- إلى المناعة المجتمعية ورفع المناعة التحصينية لدى المجتمع.

وأشارت إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية، إلى أن هذه الحملة تستهدف رفع مستوى وعي الناس بأهمية تلقي لقاح كورونا وخاصة الجرعة التنشيطية، ومدى أمانة وفاعلية اللقاحات، وكذلك أهمية التطعيم لكل الناس وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

قام بتنفيذ هذه الحملة التوعوية فريقٌ مختص مؤهل يقوم بجولات تثقيفية وتوعوية مع اتخاذ الإجراءات الضرورية والاحترازات اللازمة والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة أثناء الحملة.