"قياس" يعلن: فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الفترة الثانية – نساء"

قال: سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4 ذي القعدة القادم

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م.