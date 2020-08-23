مصر تسجِّل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

مجاهد: إجمالي المصابين بلغ 97237 بينهم 65118 متعافيًا

سجَّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، وتعافي 800 شخص؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 65118 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذي سُجل في مصر بلغ 97237 حالة، من ضمنهم 65118 حالة شُفيت، و5243 حالة وفاة.