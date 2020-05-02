مصر .. 298 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

مجاهد: إجمالي العدد الذي تم تسجيله هو 6193 حالة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، في بيان لها تسجيل 298 إصابة جديدة بكورونا.

وذكر خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله هو 6193 حالة، من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل لافتًا إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.