"المانع" رئيساً للاتحاد العربي لمكافحة التزوير

سيتم تكريمه غداً بالقاهرة

صدرت الموافقة والتزكية لترشيح الدكتور حمد المانع رئيسا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية - وسفيرا للنوايا الحسنة من المنظمة العالمية بالنرويج التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم تكريم الوزير المانع غداً (الثلاثاء) في القاهرة بجمهورية مصر العربية وسط مجموعة من الأعضاء والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن "المانع" وزير الصحة الأسبق فاز بهذا المنصب بعد منافسة قوية مع مرشحين من دولة الإمارات والكويت ومصر.