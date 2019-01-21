"المانع" رئيساً للاتحاد العربي لمكافحة التزوير

سيتم تكريمه غداً بالقاهرة

صدرت الموافقة والتزكية لترشيح الدكتور حمد المانع رئيسا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية - وسفيرا للنوايا الحسنة من المنظمة العالمية بالنرويج التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم تكريم الوزير المانع غداً (الثلاثاء) في القاهرة بجمهورية مصر العربية وسط مجموعة من الأعضاء والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن "المانع" وزير الصحة الأسبق فاز بهذا المنصب بعد منافسة قوية مع مرشحين من دولة الإمارات والكويت ومصر.

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21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440 10:17 PM

سيتم تكريمه غداً بالقاهرة

"المانع" رئيساً للاتحاد العربي لمكافحة التزوير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدرت الموافقة والتزكية لترشيح الدكتور حمد المانع رئيسا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية - وسفيرا للنوايا الحسنة من المنظمة العالمية بالنرويج التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم تكريم الوزير المانع غداً (الثلاثاء) في القاهرة بجمهورية مصر العربية وسط مجموعة من الأعضاء والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن "المانع" وزير الصحة الأسبق فاز بهذا المنصب بعد منافسة قوية مع مرشحين من دولة الإمارات والكويت ومصر.

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