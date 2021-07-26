"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.