"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع

الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.