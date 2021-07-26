"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع

الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:53 AM

الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 7 مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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