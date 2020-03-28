القوات المشتركة تسقط طائرة ‫حوثية مسيرة في الدريهمي

أسقطت القوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سماء الدريهمي في تهامة غرب اليمن.
وقالت قوات المقاومة أن القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة مسيرة حوثية في سماء الدريهمي تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في المديرية خلال ثمانية أيام والثامنة خلال شهرين.اليمن القوات المشتركة طائرة مسيرة المليشيا الحوثية إيران
تعتبر الرابعة التي يتم إسقاطها في المديرية خلال 8 أيام
أسقطت القوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سماء الدريهمي في تهامة غرب اليمن.
وقالت قوات المقاومة أن القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة مسيرة حوثية في سماء الدريهمي تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في المديرية خلال ثمانية أيام والثامنة خلال شهرين.