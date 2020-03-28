القوات المشتركة تسقط طائرة ‫حوثية مسيرة في الدريهمي

تعتبر الرابعة التي يتم إسقاطها في المديرية خلال 8 أيام

أسقطت القوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيرة ‫أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سماء ‫الدريهمي في تهامة غرب اليمن.

وقالت قوات المقاومة أن القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة مسيرة ‫حوثية في سماء ‫الدريهمي تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في المديرية خلال ثمانية أيام والثامنة خلال شهرين.

اليمن القوات المشتركة طائرة مسيرة المليشيا الحوثية إيران

4

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 04:23 PM

تعتبر الرابعة التي يتم إسقاطها في المديرية خلال 8 أيام

القوات المشتركة تسقط طائرة ‫حوثية مسيرة في الدريهمي

محمد المواسي

جازان

1 8,092

أسقطت القوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيرة ‫أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سماء ‫الدريهمي في تهامة غرب اليمن.

وقالت قوات المقاومة أن القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة مسيرة ‫حوثية في سماء ‫الدريهمي تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في المديرية خلال ثمانية أيام والثامنة خلال شهرين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

اليمن القوات المشتركة طائرة مسيرة المليشيا الحوثية إيران

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020