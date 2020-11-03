السفارة بالنمسا: لم تُسجل أي إصابة لسعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي

أهابت بالمتواجدين بفيينا بتوخي الحذر وتجنب استخدام المواصلات العامة

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية النمسا اليوم الثلاثاء، أنه لم تُسجل أي إصابة لمواطنين سعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الليلة الماضية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وتفصيلاً، أهابت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في العاصمة النمساوية بتوخي الحذر والبقاء في مساكنهم، وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، بالإضافة إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

ودعت السفارة التواصل معها عند الضرورة على مدار الساعة على الرقم التالي: 00436765029292

