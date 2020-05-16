شاهد من المسجد الحرام.. تطهير وتجفيف صحن المطاف عقب الأمطار

ضمن خطط الاهتمام بنظافة ورعاية الحرمين التي تضعها الرئاسة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صوراً للجهود المبذولة في تطهير وتجفيف صحن المطاف عقب هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة ليلة أمس.

وكانت أجزاء عدة من مكة المكرمة، قد شهدت مساء أمس أمطاراً بين المتوسطة والغزيرة، كما شملت المسجد الحرام.

وتتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال إدارتها المختصة؛ التغيرات المناخية طوال العام بمتابعة مستمرة لتقلبات الجو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضع خططاً خاصة تنفذ خلال هطول الأمطار، وخططاً خاصة للحفاظ على نظافة المسجد الحرام، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية بالحرمين الشريفين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 10:50 AM

ضمن خطط الاهتمام بنظافة ورعاية الحرمين التي تضعها الرئاسة

شاهد من المسجد الحرام.. تطهير وتجفيف صحن المطاف عقب الأمطار

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صوراً للجهود المبذولة في تطهير وتجفيف صحن المطاف عقب هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة ليلة أمس.

وكانت أجزاء عدة من مكة المكرمة، قد شهدت مساء أمس أمطاراً بين المتوسطة والغزيرة، كما شملت المسجد الحرام.

وتتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال إدارتها المختصة؛ التغيرات المناخية طوال العام بمتابعة مستمرة لتقلبات الجو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضع خططاً خاصة تنفذ خلال هطول الأمطار، وخططاً خاصة للحفاظ على نظافة المسجد الحرام، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية بالحرمين الشريفين.

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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف

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