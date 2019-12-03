مجلس الوزراء يرحب باستضافة #القمة_الخليجية.. الثلاثاء المقبل

أكد أن قمة الرياض ستبحث المجالات كافة بين الدول الأعضاء

رحب #مجلس_الوزراء اليوم باستضافة #القمة_الخليجية الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن قمة الرياض ستبحث المجالات كافة بين الدول الأعضاء.

ويعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني: إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر.

وأوضح أن القادة سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبر أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين لقادة دول المجلس -رعاهم الله- سوف تخرج -بعون الله- بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية، وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك.