الإمارات.. عودة التعليم الحضوري في كل المدارس العام الدراسي المقبل

تماشيًا مع التوجهات بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد التنسيق مع الجهات المعنية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن عودة نظام التعليم حضوريًّا في المدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2021- 2022، تماشيًا مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية؛ وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ إذ سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

ووفق صحيفة "البيان"، لفتت المؤسسة إلى أنه سيتم وضع بروتوكول خاص بالعودة إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المحلية سيعلن عنه لاحقًا؛ من شأنه الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي؛ حيث تعمل المؤسسة بالتعاون المباشر مع مديري المدارس نظرًا لدورهم المهم في تهيئة الأجواء المناسبة لرفع كفاءة المعلمين والإداريين وتدريبهم، من أجل ضمان تطبيق البروتوكول بالشكل الأمثل، لتشجيع الطلبة للعودة إلى المدارس.

ونوّهت المؤسسة في هذا الصدد إلى أنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، دون التأثير على بقية منظومة التعليم الحكومي في الدولة، مع الإشارة إلى أنه سيتم إبقاء خيار التعلم عن بُعد متاحًا لولي الأمر في حال رغب في ذلك؛ علمًا بأنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة للمدارس.

ودعت المؤسسة أولياءَ أمور الطلبة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق القرار الذي سينعكس بشكل إيجابي على الطلبة باعتبار أن المدرسة هي الحاضنة لطموحهم ومكانهم الأمثل؛ حيث ستمكّنهم العودة من الاستفادة المثلى من مرافق المدرسة المتعددة، إلى جانب المتابعة المباشرة من قِبَل المعلمين والمعلمات لمسيرتهم التعليمية، واستئناف أنشطتهم المختلفة مع أقرانهم ضمن أجواء تربوية وتحفيزية تحفظ لهم سلامتهم.

وأكدت المؤسسة أن سلامة الطلبة أولوية قصوى، تتطلب تعاونًا تامًّا من كافة مكونات المجتمع التربوي بدءًا من ولي الأمر ومرورًا بالطلبة، وصولًا إلى المعلمين والمشرفين والإداريين في المدارس، بما يسهم تاليًا في إنجاز عودة آمنة للطلبة إلى مدارسهم في 29 أغسطس 2021، ليتمكنوا من خلالها من متابعة مسيرتهم التعليمية دون عوائق؛ وذلك تزامنًا مع رجوع الهيئة التدريسية والإدارية للعمل بالدوام الكامل في المدارس قبل عودة الطلبة حسب التقويم المدرسي.

وقالت المؤسسة إنها تعمل على التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مطلع العام الدراسي المقبل؛ حيث باشرت فِرَق المؤسسة -بالتعاون مع الجهات المختصة- على ضمان توفير أعلى درجات الحماية للطلبة والكوادر العاملة في الميدان التربوي؛ بغية استئناف الدوام المدرسي الحضوري بكل سلاسة واطمئنان.

وأشادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالجهود المشهودة التي بذلتها الجهات المعنية بالدولة خلال الفترات الماضية والتي كان لها بالغ الأثر في التغلب على الجائحة وما نتج عنها؛ حيث تَصَدرت الدولة مراكز عالمية في نِسَب تقديم اللقاح لكافة شرائح المجتمع، بمن فيهم المعلمون؛ حيث بلغت النسبة الإجمالية لمتلقي اللقاح من قِبَل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية بالدولة 72%.