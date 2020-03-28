وفاة "الشمري" بالرياض تجبر أسرته على تلق العزاء هاتفياً منعاً للتجمع

ذووه تجاوبوا مع الأمر الملكي حيال الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

استجابت إحدى الأسر في العاصمة الرياض بالأمر الملكي حيال الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنع التجول، بعد وفاة عائلهم قبل صلاة فجر "الخميس"، والمُسارعة في تغسيله في الساعة الأولى من وقت السماح بالتجول، صباح نفس اليوم.

وقد طلبت منهم مغسلة الموتى عدم الحضور وإمكانية رؤيته منعاً لحدوث التجمع لديهم، لحين أن استلمه أبناؤه فقط وأقرب الأقرباء له والذين تمكنوا من دفنه والصلاة عليه استعجالاً قبل بدء وقت المنع الجديد لليوم نفسه، متقيدين بقرار عدم التجمع في المقبرة.

وكان قد انتقل إلى -رحمة الله تعالى - "هتاش بن مرضي الشمري" 78 عاماً، والد المحامية "دلال"، بمستشفى رعاية الرياض بعد معاناةٍ مع المرض، ونظراً لظروف منع التجول فقد تمت الصلاة عليه والدفن في مقبرة النسيم، فيما تُستقبل التعازي هاتفياً على الجوال 0501919270 .

"سبق" تتقدم بالتعازي والمواساة للمحامية "دلال الشمري" وإخوانها، والأسرة الكريمة في وفاة فقيدهم، وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.