مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني"

كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.

يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

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05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 05:24 PM

مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الخرج

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كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.

يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

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