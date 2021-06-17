"القحطاني" يناقش تفعيل وتنشيط السياحة في "فيفاء"

أكد ضرورة التعاون المثمر بما يُسهم في إبراز المناشط وتميزها

عقد محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، أمس الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة تفعيل وتنشيط السياحة في المحافظة.



حضر الاجتماع الذي عقده محافظ فيفاء بمقر المحافظة، عددٌ من رؤساء وممثلي الإدارات الحكومية والأهلية، والمرشدين السياحيين والمهتمين بالسياحة والإعلاميين.



واستعرض اللقاء عددًا من الملفات الخاصة بالتنشيط السياحي وبحث سبل تطوير السياحة في فيفاء، من خلال تشكيل لجنة التنمية السياحية وعمل المسارات السياحية وتشجيع السياحة الريفية، ودعم الأسر المنتجة والمشروعات السياحية، والمساهمة في توفير برامج وفعاليات وأنشطة سياحية مختلفة، مما يُسهم في تنمية الحركة السياحية.



وشدد محافظ فيفاء خلال الاجتماع على ضرورة التعاون المثمر بما يُسهم في إبراز المناشط السياحية وتميزها، واستغلال كل المميزات والمقومات التي تحتضنها فيفاء لتحقيق أفضل مستوى من التنمية السياحية للمحافظة بما يواكب رؤية المملكة 2030.