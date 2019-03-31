"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير والباحة ومنطقتَي مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم، كذلك على منطقتَي الشرقية والرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، الباحة، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم / ساعة، وتكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة من 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة من 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.