"الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان

الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.