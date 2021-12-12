أمير تبوك يطلع على منجزات هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

خلال 5 سنوات.. واطلع على جهود الرئاسة في مواجهة كورونا

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على إنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحولية خلال الخمس سنوات الماضية، في ظل رؤية المملكة 2030.

واطلع على تقرير عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة جائحة كورونا، متضمناً الأنشطة والبرامج التي نفذتها، وأهم المبادرات التي قدمتها والحملات التوعوية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، خليل بن إبراهيم ضامري، الذي نقل له شكر الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند؛ على دعمه المستمر لفرع الرئاسة بالمنطقة.