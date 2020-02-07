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الأمر يعود لصاحب المطعم والمقهى في توفيرها من عدمه

أمانة مكة: قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم ليس إلزامًا

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري وليس إلزاميًّا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة رائد سمرقند: لا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المطاعم والمقاهي بالتقيد بشرط إلغاء مداخل العائلات.

وأضاف: هذا القرار اختياري ويعود لصاحب المطعم والمقهى في توفير المداخل من عدمه؛ وذلك حسب رغبة العملاء ولا يتم إلزامهم.

وقد اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي في ديسمبر 2019 ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لائحات واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة، وكان أبرزها إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعائلات.