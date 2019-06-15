مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي

كانا يلعبان بجوار منزلهما بالحديدة عندما انفجر فيهما

قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن.

وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني.