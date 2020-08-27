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اعتبارًا من 6 سبتمبر وسيعلن عن أسماء الفروع مع اتباع الإجراءات الاحترازية

المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد"

أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.