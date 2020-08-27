المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد"

اعتبارًا من 6 سبتمبر وسيعلن عن أسماء الفروع مع اتباع الإجراءات الاحترازية

أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.

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27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:36 AM

اعتبارًا من 6 سبتمبر وسيعلن عن أسماء الفروع مع اتباع الإجراءات الاحترازية

المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.

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